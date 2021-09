Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Indre, Mézières-en-Brenne Histoire et généalogie Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne Indre Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la Société Généalogique du Bas-Berry propose une exposition ouverte à toutes et à tous.

Des personnalités historiques et contemporaines de Mézière-en-Brenne, capitale de la Brenne, seront évoquées au travers de leur arbre généalogique. Si la généalogie vous intéresse, vous pourrez rencontrer des adhérents de l’association qui partageront avec vous leur passion de retrouver leurs ancêtres. Exposition : généalogies de personnalités historiques et contemporaines de Mézières-en-Brenne. contact.sgbb@orange.fr Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la Société Généalogique du Bas-Berry propose une exposition ouverte à toutes et à tous.

Vonthron-Ph.

