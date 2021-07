Créteil Maison du Combattant Créteil, Val-de-Marne Histoire et fonctionnement d’une horloge mécanique plus que centenaire… Maison du Combattant Créteil Catégories d’évènement: Créteil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Combattant

M. Lemmel, horloger de profession, avec le concours des Amis de Créteil, a entrepris la sauvegarde de cette horloge qui avait été installée en 1903 dans le clocher de l’église Saint-Christophe. Elle y a sonné les heures et demie jusqu’au jour il fut décidé de la remplacer par une horloge électrique. Un travail de nettoyage, de réparation et pour certaines pièces, de réfection, a été entrepris pendant plusieurs années. Des contacts ont été pris auprès de la maison Biard-Roy, héritière de la maison Roy, qui assure toujours la fabrication d’horloge monumentale à Sainte-Austreberthe. Vous avez le résultat de cette restauration sous les yeux. Depuis plus de 25 ans, l’horloge a repris du service à la Maison du Combattant qui l’a accueillie, et sonne toujours les heures et demie sur « Galatée », la cloche nichée dans le clocheton.

Réservation obligatoire. 15 personnes par visite. Masque demandé.

Quand l’horloge de l’église Saint Christophe prend place dans l’ancienne mairie… Maison du Combattant Place Henri Dunant 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

