Jardins du carmel, le samedi 4 juin à 14:30

Les jardins de l’ancien Carmel témoignent sur près de 9 000 m² de l’activité monastique du lieu depuis le début du XVIIe siècle. D’abord couvent de capucins, le site fut racheté au début des années 1820 pour être réaménagé par les carmélites qui l’occupèrent jusqu’en 1998. Les jardins répondent ainsi aux besoins de la communauté : potager, verger, jardin du noviciat, du cloître, etc. La visite vous emmènera à la découverte des différentes espèces de végétaux qui ornent ces lieux.

Réservation obligatoire

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00

