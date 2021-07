Histoire et culture à Étival Étival, 18 septembre 2021, Écly.

Histoire et culture à Étival

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Étival

La commune vous invite à venir à Étival lors des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, afin de découvrir l’histoire et la culture qui vous seront expliquées par Joseph Romand, auteur de la revue : Mémoires Vives et par Nicholas Bouillard conférencier et spécialiste de l’art moderne. La diversité des recherches historiques de Joseph Romand sera présentée et des sujets très différents comme, la découverte d’un Aurochs (dont le crâne est exposé à la mairie d’Étival) et d’un vase gallo-romain, la guerre de dix ans, la léproserie, la monnaie à travers les siècles, la conquête française , les épidémies de peste les moines et chanoines, la période féodale, la cuisine et l’alimentation traditionnelle, les animaux sauvages avec le récit de la dernière chasse à l’ours, les conflits de territoires, la révolution, les guerres napoléoniennes, la construction de l’église, la guerre de 14 / 18, les archives de l’abbé Burlet, le patois, l’arrivée de l’électricité, la tournerie, seront évoqués. Venez parler d’art contemporain, de l’église d’Étival peinte par Picabia, de la chapelle de La Frasnée peinte par Utrillo, de la Route Jura Paris, du poème Zone écrit et lu pour la première fois à Etival par Apollinaire. Venez déambuler dans les rues Marcel Duchamp, Jean Challié, Guillaume Apollinaire et Francis Picabia, la rue de l’Aurochs en passant par la route de la Diligence à Étival.

Entrée libre sans réservation

Venez à Étival, parlons d’aurochs, d’un vase gallo-romain, de la construction de l’église, et des parcours exceptionnels de Louis de Ronchaud, de Gabrielle Buffet influençant l’art du XXIème siècle.

Étival 80 rue de l’Église, 08300 Écly Écly Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00