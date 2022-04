Histoire et biodiversité d’une ruine médiévale Lembach, 5 août 2022, Lembach.

Histoire et biodiversité d’une ruine médiévale Lembach

2022-08-05 – 2022-08-05

Lembach Bas-Rhin Lembach

EUR Les vastes forêts des Vosges du Nord abritent de nombreux vestiges de châteaux forts. Aujourd’hui pour la plupart en ruine, ils n’en demeurent pas moins intéressants pour leur riche témoignage de la vie seigneuriale passée. En outre, même si l’homme ne les habite plus, d’autres créatures à poils, à plumes ou à écailles y ont élu domicile. Par ailleurs, une flore caractéristique des milieux rupestres et relique des jardins médiévaux s’y épanouit. Au cours d’une petite promenade autour et dans les ruines de l’un de ces châteaux, les deux intervenants vous proposeront de faire plus ample connaissance avec son histoire et sa surprenante biodiversité.

Au cours d’une petite promenade autour et dans les ruines de l’un de ces châteaux, les deux intervenants vous proposeront de faire plus ample connaissance avec son histoire et sa surprenante biodiversité. Sur inscription.

+33 3 88 86 51 67

Lembach

