Histoire et aventures de quelques tableaux italiens, par Jean-Louis GAUTREAU, historien de l'art

Maison des associations, le mardi 11 janvier 2022 à 18:00

Maison des associations, le mardi 11 janvier 2022 à 18:00

L’histoire des peintures célèbres est souvent surprenante et passionnante. La vie agitée de « La Joconde », traversant l’Italie, puis la France, volée puis retrouvée, cachée et déplacée d’un lieu à un autre pendant les guerres, sans compter ses voyages de star, est une véritable épopée. Et pourtant Mona Lisa est toujours là ! Désirées par tous les grands collectionneurs, pour satisfaire une passion ou des raisons de prestige, certaines œuvres majeures ont voyagé d’un pays à un autre, échappant aux destructions des guerres et des incendies, avant de se retrouver sur les cimaises du Louvre. D’autres œuvres ont été démantelées, et les historiens de l’art peinent à retrouver les éléments qui les composaient. Et parfois, un tableau recherché depuis des décennies, égaré et oublié sous une attribution erronée dans un musée, se révèle dans toute sa splendeur, de façon inattendue, sous « l’œil » d’un expert. L’histoire de l’art fourmille de ces aventures. Lors de cette conférence, Jean-Louis Gautreau propose de découvrir la vie mouvementée de quelques tableaux italiens. Cette conférence sera donnée le mardi 11 janvier 2022 à la Maison des Associations -salle Érasme- 46ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans. Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI [http://www.acorfi.asso.fr/](http://www.acorfi.asso.fr/) ou sa page facebook [https://www.facebook.com/Acorfi/](https://www.facebook.com/Acorfi/) , ainsi que sur le site de M. Gautreau [http://notesdemusees.blogspot.com/](http://notesdemusees.blogspot.com/)

Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Maison des associations 45000 Orléans – 46ter, rue Sainte Catherine

