Vues extérieures du Donjon pour découvrir son histoire et architecture.

Témoin de l’histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2700 mètres. Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 11h à 12h. Gratuit sur inscription. Vues extérieures du Donjon pour découvrir son histoire et architecture.

Témoin de l'histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville, le Donjon est le dernier témoin d'un ensemble fortifié de grande importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2700 mètres. Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 11h à 12h. Gratuit sur inscription. +33 5 49 28 14 28

Témoin de l’histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2700 mètres. Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 11h à 12h. Gratuit sur inscription. Niort Agglo dernière mise à jour : 2021-08-30 par

