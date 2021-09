Paris Bourse de Commerce Paris Histoire et architecture de la Bourse de Commerce Bourse de Commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bourse de Commerce ouvre gratuitement ses portes au public, de 9h à 11h, sur réservation, pour tout savoir sur l’architecture historique du lieu, restauré et transformé par Tadao Ando, NeM / Niney et Marca Architectes et l’agence Pierre-Antoine Gatier. Guidés par notre équipe de médiation, arpentez le bâtiment pour une visite « architecture » et découvrez la coupole en fer – l’une des premières en France –, la salle des machines, l’escalier à double révolution ou encore le cylindre de béton de Tadao Ando. À l’auditorium, visionnez les projections dévoilant les coulisses de l’exceptionnel chantier de la Bourse de Commerce. Avec l’App en ligne, gratuite et sans téléchargement, écoutez le parcours sonore « gens de la Bourse » pour une immersion auditive traversant les cinq siècles d’histoire de ce bâtiment emblématique du quartier des halles à Paris.

