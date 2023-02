Histoire entre une rivière et une grotte / Conférence géologique Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

Lot Quelle est la relation entre le creusement de la vallée de la Dordogne et la formation des grottes de Lacave et de celles

environnantes ? Est-ce que la Dordogne s’est perdue sous le Pech de Lacave et a creusé les grottes ? Est-ce que l’Ouysse a

joué un rôle dans cette aventure karstique ? Pour le Géoparc des Causses du Quercy, ces interrogations prennent tout leur sens ! Pour apporter un premier regard et formuler de premières réflexions, des spéléologues de la Fédération française de spéléologie ont investi les grottes et le Pech de Lacave durant une semaine. Leurs objectifs : identifier des indices et observer des phénomènes karstiques permettant d’apporter un éclairage à ces questions.

En présence de Laurent Bruxelles, géomorphologue et karstologue, rattaché à l’INRAP et au CNRS, les spéléologues

partageront avec vous leurs observations. Infos » Parc / 05 65 24 20 50 ©MartinTaburet (

