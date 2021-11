Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Histoire en famille Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Histoire en famille Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 25 janvier 2020, Nevers. Histoire en famille

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 25 janvier 2020 à 16:30

Vous aimez qu’on vous raconte des histoires? Et les histoires, ce n’est pas que pour les petits ! Venez nous retrouver dans la grotte bleue pour un vrai moment de partage autour des livres.

gratuit, accessible aux enfants abonnés au réseau des médiathèques de Nevers Agglomération, sur inscription

Lectures pour les enfants de 4 à 7 ans et leur famille Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-25T16:30:00 2020-01-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers