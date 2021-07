Histoire en chemin : autour de Gurgy-la-Ville et de l’Aubette Gurgy-la-Ville, 13 août 2021-13 août 2021, Gurgy-la-Ville.

Histoire en chemin : autour de Gurgy-la-Ville et de l’Aubette 2021-08-13 – 2021-08-13

Gurgy-la-Ville Côte-d’Or Gurgy-la-Ville

EUR 5 5 Avec l’association ARCE, la Cie Les Livreurs d’Histoires et l’Office de Tourisme du Châtillonnais

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES

00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

16h-19h

Tarif 5 €, gratuit moins de 5 ans

5 km, prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.

C’est une invitation à une balade contée à faire en famille ou entre amis pour découvrir les paysages, le patrimoine, les plantes, les activités humaines et la mémoire des lieux et des hommes. Une pause relaxante viendra compléter cette balade. Un parcours ou l’histoire se mêle aux histoires, contes et légendes avec la Cie Les Livreurs d’Histoires.

A partir de 19h apéro et possibilité de pique-nique tiré du sac. Buvette sur place suivi à 20h30, au village, du concert du groupe de jazz franco-allemand Frenchship dans le cadre du Festival Jazz en vallée d’Ource et en Châtillonnais (participation libre)

Rendez-vous à 16h à côté du château sur le parking du camping

+33 3 80 91 13 19

Avec l’association ARCE, la Cie Les Livreurs d’Histoires et l’Office de Tourisme du Châtillonnais

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES

00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

16h-19h

Tarif 5 €, gratuit moins de 5 ans

5 km, prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.

C’est une invitation à une balade contée à faire en famille ou entre amis pour découvrir les paysages, le patrimoine, les plantes, les activités humaines et la mémoire des lieux et des hommes. Une pause relaxante viendra compléter cette balade. Un parcours ou l’histoire se mêle aux histoires, contes et légendes avec la Cie Les Livreurs d’Histoires.

A partir de 19h apéro et possibilité de pique-nique tiré du sac. Buvette sur place suivi à 20h30, au village, du concert du groupe de jazz franco-allemand Frenchship dans le cadre du Festival Jazz en vallée d’Ource et en Châtillonnais (participation libre)

Rendez-vous à 16h à côté du château sur le parking du camping

dernière mise à jour : 2021-07-15 par