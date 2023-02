HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT A VOLER ESSAION – SALLE THEATRE, 14 mai 2023, PARIS.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle théâtre tout public,à partir de 6 ans Un véritable hymne à la différence, à partager en famille?! Zorbale chat a promis à une mouette argentée, victime d’une marée noire, de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Mais comment faire pour tenir parole ? Les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l’aider et, tous ensemble, ils vont défier les lois de la nature et sauver le poussin : les épisodes se succèdent alors, avec humour, tendresse et malice, et l’on découvre une belle histoire d’entraide et d’amitié. Après “35 kilos d’espoir”, “Journal d’un chat assassin” et “Affreux sales et gentils”, notre compagnie poursuit son travail autour de la littérature jeunesse avec ce très beau roman chilien, Prix Sorcières 1997 et recommandé par l’Éducation nationale pour les élèves de cycle 3 (CE2–CM1–CM2) Auteur?: Luis SepúlvedaMise en scène?: Carl HallakDistribution?: Patrick Courtois Durée?: 60 mn La Presse?:«?Formidable ! Du beau théâtre enfant, créatif, malicieux, ludique et poétique !… Une histoire d’entraide et d’amitié pleine d’humour, de tendresse et de rebondissements !? Lamuse Voilà un spectacle original qui élève l’esprit et change de l’univers traditionnel du théâtre jeune public ! R42 culture gourmande Cette pièce a l’immense qualité de toucher tous les publics par sa capacité à faire rire et à émouvoir. On est emportés et on y croit-La Provence

