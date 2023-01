Histoire d’une collection: le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Histoire d’une collection: le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Bibliothèque Italie, 16 mars 2023, Paris. Le jeudi 16 mars 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit Sur réservation ouverte à partir du 23 février. Conférence par Margaux Pisteur, chargée des collections au MAHHSA, et projection du film documentaire : « Une collection hospitalière singulière » Margaux Pisteur, chargée des collections du musée, retrace les origines et l’histoire de la collection Sainte-Anne ainsi que la constitution du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA).

Ce parcours sera l’occasion d’évoquer les œuvres et les artistes qui composent la collection, de revenir sur les concepts qui la traverse et d’évoquer les missions du musée, à savoir conserver, étudier et valoriser. La conférence se clôturera par la projection du film documentaire Une collection hospitalière singulière qui fait retour sur sur les lieux de la création hospitalière et introduit aux différents concepts d’art des fous, d’art brut et d’art psychopathologique. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr

Jean Janès, Sans titre, 17 mai 1963, 67 x 50 cm, Inv. 0907, © CEE-MAHHSA Dominique Baliko Jean Janès, Sans titre, 17 mai 1963 – © CEE-MAHHSA Dominique Baliko

