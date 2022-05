Histoire d’un ruisseau Aix-en-Provence, 22 mai 2022, Aix-en-Provence.

Histoire d’un ruisseau Villa Acantha 9, avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 Villa Acantha 9, avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En 1869, le géographe et poète Élisée Reclus publiait un texte inclassable, à cheval entre la vulgarisation scientifique et la méditation poétique : Histoire d’un ruisseau. Convoquant un savoir encyclopédique, Reclus y retrace, de la source à l’embouchure, l’aventure d’un cours d’eau. C’est le roman d’un mince filet liquide qui finira par devenir un puissant fleuve, un voyage durant lequel les paysages se succèdent sous nos yeux éblouis, une invitation à réfléchir, entre deux berges, sur les liens qui unissent l’homme et la nature, ou comment conjuguer soif de beauté et soif de progrès, dans ce qui se révèle être une véritable écologie avant la lettre.



● Auteur : Elisée Reclus (1830-1905)

● Lecteur : François Cottrelle.

Histoire d’un ruisseau, écrit par Elisée Reclus, lu par François Cottrelle, à la villa Acantha, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence

En 1869, le géographe et poète Élisée Reclus publiait un texte inclassable, à cheval entre la vulgarisation scientifique et la méditation poétique : Histoire d’un ruisseau. Convoquant un savoir encyclopédique, Reclus y retrace, de la source à l’embouchure, l’aventure d’un cours d’eau. C’est le roman d’un mince filet liquide qui finira par devenir un puissant fleuve, un voyage durant lequel les paysages se succèdent sous nos yeux éblouis, une invitation à réfléchir, entre deux berges, sur les liens qui unissent l’homme et la nature, ou comment conjuguer soif de beauté et soif de progrès, dans ce qui se révèle être une véritable écologie avant la lettre.



● Auteur : Elisée Reclus (1830-1905)

● Lecteur : François Cottrelle.

Villa Acantha 9, avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-12 par