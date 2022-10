Histoire d’un regard – à la recherche de Gilles Caron de Marina Otero 100 ECS, 8 novembre 2022, Paris.

Le mardi 08 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Tarif unique : 4€

Comment tirer le portrait d’un photographe absent ?

Car discret et toujours dérobé derrière les scènes qu’il documente et parce que disparu jeune dans des conditions mystérieuses au Cambodge, il y a déjà longtemps. La documentariste Mariana Otero y répond avec Histoire d’un regard consacré au photoreporter Gilles Caron (1939-1970), avec la sensibilité et l’implication personnelle qu’on lui connait (A ciel ouvert, Entre nos mains). Elle plonge au cœur de ses 100 000 planches contact qui couvrent aussi bien la guerre des Six-Jours que celle du Vietnam ou le soulèvement violent en Irlande du Nord et le Printemps de Prague. Sauf que Mariana Otero commence son repérage par Mai 68, tant ces célèbres photos de Gilles Caron croisent sa propre histoire, celle d’une autre perte, et donc d’un retrait. A partir de là, elle creuse, enquête et suit la trame que nous laissent ces incroyables clichés saisis au cœur des conflits et éblouissants de présences humaines. Elle nous dévoile ainsi ce qui, dans la pratique si brève et fugace du photographe, se dessinait d’un geste singulier. Capter les regards dans le feu de la lutte, c’était sûrement pour lui, faire surgir le vivant.

Après des études à l’IDHEC, Mariana Otero se tourne très tôt vers le cinéma documentaire. Elle écrit et réalise plusieurs films pour ARTE dont Non lieux et La loi du collège. Ensuite, elle se rend au Portugal où elle réalise Cette télévision est la vôtre qui dévoile le fonctionnement de la plus grande télévision commerciale du pays.

Dans Histoire d’un secret, elle enquête sur un secret de famille, révélant un tabou politique et social. Le film sera primé dans de nombre de festivals internationaux. Depuis lors, souvent en immersion dans un groupe ou une collectivité, elle a écrit et réalisé de documentaires questionnant nos institutions et le monde du travail. Elle consacre également une partie de son temps à l’enseignement du cinéma.

La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et animé par Alyssa Verbizh.

100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://100ecs.fr/histoire-dun-regard/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/histoire-dun-regard

Senso Projekt