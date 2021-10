Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI. Université Ouverte de Versailles, 15 mars 2022, Versailles. HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI.

Université Ouverte de Versailles, le mardi 15 mars 2022 à 16:30

PAR EMMANUEL FAURE-CARRICABURU, DOCTEUR EN ESTHÉTIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ARTS DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8.

Sur inscription – Tarif B (Cycle de 7 conférences) : Versaillais : 96.16€ – Non Versaillais : 120.20€

La figure du roi : Charles IX, François Ier, Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIV. Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T16:30:00 2022-03-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles