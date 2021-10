Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI. Université Ouverte de Versailles, 8 mars 2022, Versailles. HISTOIRE DU VISAGE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À AUJOURD’HUI.

Université Ouverte de Versailles, le mardi 8 mars 2022 à 16:30

PAR EMMANUEL FAURE-CARRICABURU, DOCTEUR EN ESTHÉTIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ARTS DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8.

Sur inscription – Tarif B (Cycle de 7 conférences) : Versaillais : 96.16€ – Non Versaillais : 120.20€

La quête de singularité : Robert Campin, Jan van Eyck, Piero della Francesca, Titien, Jacopo Pontormo. Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

2022-03-08T16:30:00 2022-03-08T18:00:00

Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles