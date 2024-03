Histoire du sport à Versailles, une mémoire en mouvement Bibliothèque Centrale Versailles, samedi 6 avril 2024.

Histoire du sport à Versailles, une mémoire en mouvement Dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024, les Archives communales mobilisent leurs collections. Découvrez plus de deux siècles d’histoire du sport à Versailles dans cette exposition inédite. 6 avril – 29 juin Bibliothèque Centrale Entrée libre.

Début : 2024-04-06T13:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T13:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

La pratique sportive à Versailles est ancienne et remonte au XVIIe siècle. Evoluant au cours des siècles, elle est influencée par une forte présence militaire qui met à l’honneur des sports tels que la gymnastique et le tir.

La naissance d’une pratique populaire, à la fin du XIXe siècle, permet l’émergence d’associations sportives, dont certains clubs actuels sont les descendants. La Ville doit alors répondre à une demande de plus en plus forte d’équipements adaptés à la pratique de l’éducation physique et des sports, qui débouche sur un premier stade dans le quartier des Chantiers.

Versailles devient peu à peu le terrain favori de nombreux événements d’ampleur internationale, du Tour de France au Paris-Dakar, sans oublier les Jeux olympiques de 1900 et 1924.

Documents d’archives, affiches, photographies, films et divers objets permettent de remonter le cours de cette mémoire sportive !

Bibliothèque Centrale 5, rue de l'Indépendance américaine – 78000 Versailles

© Archives communales de Versailles, 5 Fi 39