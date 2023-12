Les petits ateliers d’Histoire du soir Histoire du Soir Salomé Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-30T17:00:00+01:00 – 2024-01-30T18:30:00+01:00 – Le mercredi 10 janvier de 17h à 18h30 : Je fabrique mon miroir personnalisé

Pour les enfants de 5 à 10 ans

5 places disponibles – 15,00€

– Le mardi 30 janvier de 17h à 18h30 : Je fabrique mon masque du carnaval et ma jolie baguette magique

Pour les enfants de 4 à 10 ans

5 places disponibles – 15,00€

Pour réserver, ça ne change pas, un petit message avec nom prénom âge de l'enfant ou un petit passage en boutique. Histoire du Soir 60 rue Pasteur, Salomé Salomé 59496 Nord Hauts-de-France

