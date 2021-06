Histoire du rock L’auditorium du Pont des arts, 14 juin 2021-14 juin 2021, Cesson-Sévigné.

Histoire du rock

L’auditorium du Pont des arts, le lundi 14 juin à 20:00

Initialement prévu le 15 Décembre 2020, puis reporté au 20 avril 2021 et annulé en raison des conditions sanitaires, nous avons pu reprogrammer ce spectacle lundi 14 juin. Pour les spectateurs qui avaient acheté des billets, ceux-ci sont en cours de remboursement. Pour assister à ce spectacle, merci de racheter de nouvelles places. A travers des anecdotes personnelles truculentes, entre documentaire et fiction, la grande et la petite histoire, Raphaèle Bouchard, actrice fascinante, chante, danse, s’identifie parfois à ses idoles et raconte devant nous l’histoire de cette musique qui a changé sa vie, nos vies. L’histoire du rock vue ici à travers les yeux d’une trentenaire d’aujourd’hui. Avec des objets, des chansons, des images, des anecdotes réelles ou inventées, Raphaèle Bouchard replonge, au fil de cette histoire, dans celle de ses parents et dans ses propres souvenirs : elle réécoute des 45 tours d’Elvis, se souvient de ses premiers baisers sur Radiohead, de son brevet des collèges bercé par Nirvana, ou pleure sur Bob Dylan… Mêler nos souvenirs à ceux de Raphaèle nous entraîne dans un hommage iconoclaste à la vitalité revigorante. Et avec lui, l’envie irrépressible de ressortir nos vieux vinyles ! « Raphaèle Bouchard donne sa vision subjective d’une musique qui fit vibrer ses parents. Entre mythes fondateurs et autobiographie. » Libération « Le tout livré en petit comité, dans un décor pêchu, une scénographie raccord et une énergie à tout casser. » Le Populaire du Centre Mise en scène Thomas Quillardet Textes M. Abreu, T. Quillardet, R. Bouchard, C. Lapeyre Mazérat Avec Raphaèle Bouchard Roadie Julie Jacovella Scénographie Alain Pinochet Son Nourel Boucherk Costumes Frédéric Gigout Lumières Claire Debar-Capdevielle Réalisation Vidéo Claire Lapeyre Mazérat Montage Simon Mauclair, Teresa Lopez Cruz, Elisa Ritter Production Collectif Jakart/Mugiscué | coproduction L’Union/Centre dramatique national du Limousin, La Passerelle/scène nationale de Gap | avec le soutien du Théâtre Expression 7 – Limoges | remerciements Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, L’Odéon-théâtre de l’Europe, La Colline/théâtre national, L’Académie/école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin, Laure Manceau

20h00 | Pont des Arts – Auditorium Durée : 1h05 Conseillé à partir de 14 ans Tarif C

Théâtre. Mise en scène Thomas Quillardet

L’auditorium du Pont des arts Centre culturel Parc de bourgchevreuil, rue de l’hotel de ville Cesson-sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-14T20:00:00 2021-06-14T21:00:00