HISTOIRE DU ROCK EN 13 GUITARES DE ET PAR MICHEL JEHLEN LE GABION, 10 février 2023, DRUSENHEIM.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (L-2-1072181 et 3-1072182) Présente : ce spectacle . Le guitariste Michel Jehlen vous propose de découvrir l’histoire du Rock à travers les sonorités de guitares célèbres qui ont façonné les sons emblématiques de ce style de musique. Par ce nouvel angle d’attaque, Michel Jehlen va pour la première fois relier ses deux passions : celle du Rock, et celle des guitares qu’il a méticuleusement recherché et collectionné au fil de sa carrière, à la fois de musicien professionnel, mais également de commerçant en instruments vintage et haut de gamme. C’est ainsi qu’il nous fera découvrir la sonorité de la Gibson L5, utilisé par Scotty Moore, le guitariste d’Elvis Presley, la Gibson ES-355 chère à Chuck Berry, la Gretsch White Falcon entendu sous les doigts d’Eddy Cochran et Neil Young, sans oublier la Fender Telecaster avec une liste de musiciens célèbres qui serait aussi épaisse qu’un traité d’harmonie, et à ses côtés, la reine des Fender avec la Stratocaster, prisée par Jimi Hendrix, Marc Knopfler, Jeff Beck et autres “guitar heros”. On y retrouvera également la Paul Reed Smith conçue avec Carlos Santana, et bien sûr l’incontournable Gibson Les Paul à qui Jimmy Page, Billy Gibbons et Gary Moore ont donné ses lettres de noblesse. Et que serait AC/DC sans la Gibson SG avec ses cornes du diable! On y écoutera avec une attention toute particulière, un modèle Gibson que l’on voit très rarement: la Byrdland est une guitare ½ caisse qui a suivi Ted Nugent tout au long de sa carrière, tout comme la Gibson Firebird est indissociable de Cream, le plus célèbre Power Trio d’Eric Clapton. La double manche Gibson EDS-1275, fidèle à Led Zeppelin, trônera fièrement parmi ses paires ! Pour entrer de plein pied dans les années 80, la Frankenstrat de Eddie Van Halen, assemblage hybride de plusieurs guitares, sera représentée par le modèle Kramer EVH développé par le maître lui-même. Toute cette exposition de 6 cordes et plus, sera propulsée par les piliers du groupe Rock Traffic, avec Philippe Martzloff à La basse, Nicolas Marques Miranda à la batterie, épaulés des claviers d’Olivier Ruffenach. Le chant lead et choeurs est tenu par Michel et Philippe, avec cerise sur le gâteau, la charmante Eva Jehlen que nous retrouverons au micro, à la fois pour chanter mais également comme “Maitresse de cérémonie” pour vous conter l’Histoire et vous éclairer de ses explications tout au long de ce voyage initiatique au coeur du rock’n’roll . N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 – Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. – Les appareils photos et caméras sont interdits en salle

LE GABION DRUSENHEIM ESPACE LA GABION Bas-Rhin

. N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 – Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. – Les appareils photos et caméras sont interdits en salle

