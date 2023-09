Histoire du progrès technologique Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Le mardi 30 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

La science possède son histoire et les enjeux auxquels elle a dû faire face n’ont pas toujours été les mêmes. Depuis plus de 150 ans, la science a un impact déterminant sur nos sociétés. Au fil des décennies, de nombreux débats ont émergé autour du rôle de la science. Certains ont envisagé un avenir de progrès et d’innovation sans limites, où les découvertes scientifiques révolutionneraient notre existence de manière positive. D’autres, cependant, ont exprimé des préoccupations quant aux implications éthiques et aux conséquences indésirables qui pourraient découler du développement scientifique.

L’historien François Jarrige revisite ces débats en réexaminant les arguments qui ont été présentés de part et d’autre afin d’explorer les concepts clés qui ont émergé autour du progrès technologique et d’ouvrir une vision prospective sur l’avenir de la science.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

François Jarrige | Historien