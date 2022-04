Histoire du picking Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Histoire du picking Montélimar, 7 avril 2022, Montélimar. Histoire du picking Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Montélimar

2022-04-07 – 2022-04-07 Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie

Montélimar Drôme Conférence par Patrice Jania, guitariste, chanteur. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Conservatoire de musique - Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Ville Montélimar lieuville Conservatoire de musique - Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Histoire du picking Montélimar 2022-04-07 was last modified: by Histoire du picking Montélimar Montélimar 7 avril 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme