Histoire du Mur Invisible – Création à deux voix de Muriel Bloch et Yaël Miller, à partir de 7 ans ECUJE, 19 février 2023, PARIS.

Histoire du Mur Invisible – Création à deux voix de Muriel Bloch et Yaël Miller, à partir de 7 ans ECUJE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 16:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Spectacle jeune public dès 7 ansGratuit pour les moins de 15 ans.Un mur invisible s’écroule. Des mondes s’ouvrent alors… Deux enfants : une fille et un garçon, Lila et Nat, partent en quête d’oreilles rue du murmure. Jour après jour, ennemis du « pas de souci ! » au gré de leurs questions : existe-t-il un endroit au monde sans juifs ? C’est quoi être dispersé ? Pourquoi le monde grouille t-il de secrets ? Comment se faire aimer ?… Au gré de la rue enchantée, passant à travers ses murs, les deux enfants iront de surprise en surprise, de pays en pays (Inde, Russie, Chine, Portugal, Australie, Brésil, Cuba et Israël). Au terme de leur quête et de leurs rencontres, Lila et Nat auront obtenu des réponses. Qui aura des questions ?A propos de Muriel BlochMuriel Bloch raconte à la carte, en tous lieux, pour tous publics. Le plus souvent en musique. Son répertoire est important et éclectique. Pour la jeunesse, elle a publié un roman, un essai, des articles et plus de cinquante recueils de contes de tous pays chez différents éditeurs : Le schmat-doudou, éd Syros, Sagesses et malices de la tradition juive, éd Albin Michel ; Tsila et autres contes déraisonnables de Chelm, Syros ; Contes juifs Circonflexe, Ail ou oignon ? Le jardin des mots. Pour le MAHJ, avec le pianiste Mico Nissim et le graphiste Olivier Marquéz : Contes de l’Abracadabra, autour des anges et des démons dans la tradition juive. Elle anime régulièrement des ateliers autour du conte, autour du répertoire, ou des récits in situ.A propos de Yaël Miller Yael Miller est une compositrice entichée de synthétiseurs analogiques. Elle chante ses textes qui racontent un héritage familial particulier, des migrations et des coïncidences. Fascinée par la vie des super-héros et par la poésie contemporaine, elle aime partager son amour pour le vagabondage et les situations anodines, qui transforment sa vision du monde. Entre 2008 et 2016, elle sort trois albums avec son quartet genevois Orioxy et obtient le Grand Prix du Jury du Tremplin Jazz d’Avignon 2013. En 2018 sort premier album 00-08 (Absilone). En 2021, elle co-fonde le groupe Rhizomes avec la chanteuse Donia Berriri et obtient le Prix Andrée Chedid 2022 – Coup de Coeur de Bernard Lavilliers. Ecuje

Votre billet est ici

ECUJE PARIS 119, rue Lafayette Paris

Spectacle jeune public dès 7 ans

Gratuit pour les moins de 15 ans.

Un mur invisible s’écroule. Des mondes s’ouvrent alors… Deux enfants : une fille et un garçon, Lila et Nat, partent en quête d’oreilles rue du murmure. Jour après jour, ennemis du « pas de souci ! » au gré de leurs questions : existe-t-il un endroit au monde sans juifs ? C’est quoi être dispersé ? Pourquoi le monde grouille t-il de secrets ? Comment se faire aimer ?… Au gré de la rue enchantée, passant à travers ses murs, les deux enfants iront de surprise en surprise, de pays en pays (Inde, Russie, Chine, Portugal, Australie, Brésil, Cuba et Israël). Au terme de leur quête et de leurs rencontres, Lila et Nat auront obtenu des réponses. Qui aura des questions ?

A propos de Muriel Bloch

Muriel Bloch raconte à la carte, en tous lieux, pour tous publics. Le plus souvent en musique. Son répertoire est important et éclectique. Pour la jeunesse, elle a publié un roman, un essai, des articles et plus de cinquante recueils de contes de tous pays chez différents éditeurs : Le schmat-doudou, éd Syros, Sagesses et malices de la tradition juive, éd Albin Michel ; Tsila et autres contes déraisonnables de Chelm, Syros ; Contes juifs Circonflexe, Ail ou oignon ? Le jardin des mots. Pour le MAHJ, avec le pianiste Mico Nissim et le graphiste Olivier Marquéz : Contes de l’Abracadabra, autour des anges et des démons dans la tradition juive. Elle anime régulièrement des ateliers autour du conte, autour du répertoire, ou des récits in situ.

A propos de Yaël Miller

Yael Miller est une compositrice entichée de synthétiseurs analogiques. Elle chante ses textes qui racontent un héritage familial particulier, des migrations et des coïncidences. Fascinée par la vie des super-héros et par la poésie contemporaine, elle aime partager son amour pour le vagabondage et les situations anodines, qui transforment sa vision du monde. Entre 2008 et 2016, elle sort trois albums avec son quartet genevois Orioxy et obtient le Grand Prix du Jury du Tremplin Jazz d’Avignon 2013. En 2018 sort premier album 00-08 (Absilone). En 2021, elle co-fonde le groupe Rhizomes avec la chanteuse Donia Berriri et obtient le Prix Andrée Chedid 2022 – Coup de Coeur de Bernard Lavilliers.





.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici