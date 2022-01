Histoire du monde en 9 guitares Brasles, 8 avril 2022, Brasles.

Histoire du monde en 9 guitares Brasles

2022-04-08 – 2022-04-08

Brasles Aisne Brasles

Un spectacle musical comme un long périple parmi les siècles et les peuples. C’est parce que Noé veut se débarrasser de la guitare que son oncle lui a légué, qu’il pousse la porte de la boutique du luthier. Il repartira pourtant avec l’instrument et la rencontre de cet homme sera déterminante pour l’enfant. De là commence une grande aventure, un voyage entre rêve et réalité, à la découverte du monde de la guitare.Noé sera témoin ou acteur de grandes périodes musicales : assistant à la première leçon de guitare du roi Louis XIV, condor témoin de la naissance du Charango, guitare des esclaves résonnant des premières notes du blues, dans la peau de Jimi Hendrix ou aux côtés de Django Reinhardt… Comment un jeune garçon sans affinité particulière avec la guitare se retrouve avec l’aide d’un vieil homme passionné en prise direct avec l’histoire, l’art et son destin …

Tour Metropole

Brasles

