La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l’histoire du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus, …) Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l’histoire du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus, …) Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy

