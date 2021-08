Saint-Leu Mascarin - Jardin botanique de La Réunion La Réunion, Saint-Leu Histoire du domaine De Chateauvieux : une visite guidée spécifique et passionnante Mascarin – Jardin botanique de La Réunion Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

Nicolas Barniche est non seulement guide conférencier mais aussi descendant de la famille de Chateauvieux. Aussi , son récit regorge d’anecdotes. Avec lui traversez presque 200 ans d’histoire! Le marquis de Chateauvieux est né en 1804 en Bourgogne. Ayant vu son père travailler dans la fabrication du sucre aux Antilles, il fût recruté par Charles Desbassyns afin de développer cette technique à Bourbon en 1830. En 1857 il s’installa sur le domaine des Colimaçons avec sa femme, Célinie de Villèle (petite fille de Madame Desbassyns) et leurs 9 enfants ! Le domaine restera sur 3 générations dans les mains de la famille de Cha­teauvieux. En 1931, la famille transforme la maison et lui donne son as­pect actuel. C’est Marie-Thérèse de Chateauvieux, première femme maire de La Réu­nion (de Saint-Leu), qui en sera la dernière résidente. Elle vendra le domaine restant à la col­lectivité départementale en 1986.

