Histoire du Collège Saint-Sauveur, histoire scolaire de Redon

Redon

Une visite guidée par Georges Migaud, délégué de Pays de la Fondation du Patrimoine.Vous découvrirez l’architecture et le mobilier des deux chapelles du lycée : la chapelle des congrégations (partie intégrante de l’ancienne abbaye) et la chapelle des Sacré-Cœur de Jésus et Marie construite pour le Collège au milieu du 19ème siècle.

A l’occasion de ces visites, après un très bref rappel de son origine, sera développée son histoire après la nationalisation à la révolution. Abritant le Collège Saint-Sauveur nous expliquerons l’histoire du collège et la transformation des bâtiments tout en évoquant l’histoire scolaire de Redon dans laquelle s’inscrit l’histoire du Collège.

Deux visites le samedi à 15h30 et 17h30 et deux également le dimanche à 15h30 et 16h45.

