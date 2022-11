Histoire du cinéma pour tous Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-16 15:00:00

Laura Vichi, historienne et enseignante interviendra sur la cinéaste ALICE GUY. Ce moment vous est proposé en partenariat avec l'U.M.T.L. Cycle Histoire de cinéma pour tous autour du féminin au cinéma.

