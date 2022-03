Histoire du château de la Roche Bellefosse, 2 avril 2022, Bellefosse.

Histoire du château de la Roche Bellefosse

2022-04-02 – 2022-04-02

Bellefosse Bas-Rhin Bellefosse

L’association des amis du château de la Roche vous accueille sur le site des ruines de cette ancienne place forte du XIIème siècle. Une occasion idéale pour en apprendre plus sur l’histoire du Ban de la Roche, de son château et des fouilles en cours. Pour les plus “fous”, en plus de la visite accompagnée, prenez part aux fouilles lors de votre passage.

+33 6 08 40 41 98

Bellefosse

