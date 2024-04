« Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis » par Marion Rochman en partenariat avec l’association « Littérature à Voix Haute » Tilly-sur-Seulles, mercredi 17 avril 2024.

« Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis » par Marion Rochman en partenariat avec l’association « Littérature à Voix Haute » Tilly-sur-Seulles Calvados

Le 17 avril à 16h, la médiathèque de Tilly-sur-Seulles vous propose en partenariat avec l’association « Littérature à Voix Haute » une lecture interprétée par Marion Rochmann. Cette lecture intitulée « Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis » de Luis Sepulveda est destinée à tous mais notamment aux plus jeunes. C’est l’occasion de partager un moment convivial et de (re)découvrir cette histoire.

Gratuit. Accessible à tous. Réservation conseillée par téléphone au 02 31 22 83 81.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17

1 Rue de Juvigny

Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie

