Dans le cadre des Journées Europénnes du patrimoine (JEP), l’association Lille Centre Animations (LCA) vos invite en mairie de quartier de Lille-Centre, à venir découvrir l’histoire du beffroi et de la mairie de Lille à travers une exposition et une conférence donnée par Alain CADET. **L’exposition** se tiendra le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h à 18h. Un jeu concours sera organisé pendant l’exposition. **La conférence** aura leiu le samedi 18 septembre à 15h FB LCA Lille Centre Animations

Entrée libre

Lille Centre Animations vous invite à découvrir l'histoire du beffroi et de la mairie de Lille

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

