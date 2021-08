Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges HISTOIRE DU BALLON D’ALSACE ET DE SES VALLÉES Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

HISTOIRE DU BALLON D'ALSACE ET DE SES VALLÉES 2021-08-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-10 16:30:00 16:30:00 Maison du Tourisme du Ballon d'Alsace Ballon d'Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle Parce que la marche à pied est le meilleur moyen de découvrir les Vosges, des balades sont proposées par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges tout au long de l’été. Balade accompagnée par Olivier POHL pour partir à la découverte de l’histoire du Ballon d’Alsace, massif de rencontres. 3 km, 2h30, 100 mètres de dénivelé. Parcours : départ à la Maison du Tourisme, montée au sommet par la source de la Savoureuse, table d’orientation, tranchées près de la statue de Jeanne d’Arc. Le lieu précis du départ est indiqué au moment de la réservation. Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace par téléphone ou par mail. ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr +33 3 29 24 58 21 http://www.ballondalsace.fr/ Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT BUSSANG / BHV

