Cie Rêve Mobile Texte Jean-Pierre Siméon TEXTES EN JEU Tour d’horizon des écritures contemporaines La mort n’est que la mort si l’amour lui survit : Histoire d’Orphée Orphée le poète, le voyageur, l’amoureux, le sage, c’est celui qui va à la rencontre de l’inconnu, celui qui a le courage d’aimer et de plonger dans ses propres ténèbres, celui qui est porté par une furieuse envie de douceur qui lui permet de surmonter beaucoup d’obstacles. Pourquoi vouloir transmettre son histoire ? Parce que le courage d’Orphée donne du courage. Parce que la poésie enchante le quotidien et que c’est presque un acte de résistance que de vouloir se relier à la beauté du monde. Parce que le mythe d’Orphée parle de notre rapport à la mort et à l’amour et nous connecte à l’essentiel. Spectacles -> Théâtre Théâtre Dunois 7, rue Louise Weiss Paris 75013

