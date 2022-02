Histoire d’oeufs Altkirch, 2 avril 2022, Altkirch.

EUR Traditionnels en Alsace, les œufs s’exposent aussi: il y en aura pour tous les goûts, de toutes les formes, de toutes les matières, tailles et couleurs.

Pour sa 6e édition, le Salon de l’œf décoré met à l’honneur le travail de Nadine Chatôme, et ses œufs sculptés. Les amateurs d’objets d’art et les collectionneurs apprécient depuis des années les présentations faites lors de cette originale et colorée exposition.

Buvette sur place.

Histoire d’œufs : des exposants passionnés à rayonnement international dévoilent leur savoir faire et proposent à la vente des œufs décorés en bois, porcelaine, brodés, etc. Buvette

+33 3 89 40 98 91

