Histoire “d’eux” la Danse par la compagnie V.O. Création chorégraphique d’Olivier VIAUD Musée Bourdelle, 18 septembre 2021, Paris.

Histoire “d’eux” la Danse par la compagnie V.O. Création chorégraphique d’Olivier VIAUD

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Bourdelle

### Histoire “d’eux” la Danse par la compagnie V.O. Création chorégraphique d’Olivier Viaud Diptyque interprété respectivement par deux danseurs : Olivier VIAUD, Eva KOVIC, Monica KEMELMANN, Patrick CHERADAME _Histoire “d’eux” la Danse_ revisite le duo femme/homme, offre un pas-de-deux contemporain dans une scénographie simple et évolutive qui tient autant du castelet que d’une scène du théâtre Nô. Les grandes figures, les pièces maîtresses et les moment-clés de l’histoire de la Danse – de Louis XIV à Alwin Nikolaïs, des danses basques aux claquette, du cygne de Pavlova au hip-hop – sont autant de prétextes à danser, parfois en simple évocation, parfois en référence directe. Le Théâtre des Champs-Elysées est la source vive de cette création qui, des bas-reliefs de Bourdelle, inspirés d’Isadora Duncan et de Vaslav Nijinski, aux scandales mémorables du _Sacre du Printemps_ et de _Désert_ de Varèse apparaît comme le phare des révolutions esthétiques majeures de la danse et de la musique. _Histoire “d’eux” la Danse_ invite à goûter, avec humour, le sel de la création chorégraphique pour entrer dans la danse. Le samedi 18 septembre : durée 20 min à 14h30 et à 16h30 Le dimanche 19 septembre : durée : 20 min à 14h30 et 45 min à 16h00 **Réservation vivement conseillée – Entrée libre dans la limite des places disponibles** [[Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)](mailto:Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr) Tél. 01 84 82 14 55

Réservation vivement conseillée. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr Tél. 01 84 82 14 55

Histoire “d’eux” la Danse revisite le duo femme/homme, offre un pas-de-deux contemporain dans une scénographie simple et évolutive qui tient autant du castelet que d’une scène du théâtre Nô.

Musée Bourdelle 18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:50:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00