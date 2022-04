Histoire des villages de la Hague, Jobourg – Manoir du Tourp

Histoire des villages de la Hague, Jobourg – Manoir du Tourp, 15 octobre 2022, . Histoire des villages de la Hague, Jobourg – Manoir du Tourp

2022-10-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-15 Élodie, responsable de la médiathèque, vous présentera de nombreux documents inédits concernant l’histoire de Biville : vidéos et photos anciennes, témoignages etc… Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Élodie, responsable de la médiathèque, vous présentera de nombreux documents inédits concernant l’histoire de Biville : vidéos et photos anciennes, témoignages etc… Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Élodie, responsable de la médiathèque, vous présentera de nombreux documents inédits concernant l’histoire de Biville : vidéos et photos anciennes, témoignages etc… Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville