Histoire des pratiques de pêche de la préhistoire à nos jours Pôle Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, dimanche 19 mai 2024.

Découvrez l’histoire de l’exploitation de la Vézère de la Préhistoire à nos jours et des objets liés aux différentes techniques de pêche, par la manipulation et des jeux comme la gravure d’ un poisson à l’aide d’outils préhistoriques en silex. Sur inscription. Dès 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:30:00

fin : 2024-05-19 16:00:00

Pôle Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

