HISTOIRE DES PERLES À TRAVERS LES ÂGES Maraussan, jeudi 4 avril 2024.

Plongez dans l’histoire passionnante des perles de rocaille à travers une conférence en ligne préparée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art suivi des portes ouvertes de mon atelier !

Les perles de rocaille existent depuis la nuit des temps. Façonnées à la main pendant de nombreux siècles, les machines ont remplacé ce travail artisanal au profit du loisir créatif. Il n’en reste pas moins qu’elles furent symbole de richesse à une époque où elles étaient utilisées comme monnaie d’échange, conquérant ainsi les 4 coins du monde et traversant différentes cultures et civilisations. Les techniques artisanales pour les travailler se sont développées différemment d’un pays à un autre témoignant l’histoire des peuples à travers leurs codes sociétales, leurs croyances et leur mode de vie. Que reste-il aujourd’hui de ces histoires passionnantes ? Comment les perles de rocaille sont-elles venues jusqu’à nous ? Comment par le travail artisanal pouvons-nous leur redonner toute leur splendeur ? Je vous invite à assister à la visioconférence, jeudi 04 avril 2024 à 21h suivi des portes ouvertes de mon atelier du mardi 02 au dimanche 07 avril 2024 sur rendez-vous pour organiser des groupes de visite (merci de me contacter pour organiser votre visite) .

