Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique HISTOIRE DES MINES DE CHARBON DE TEILLÉ (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

HISTOIRE DES MINES DE CHARBON DE TEILLÉ (COULEURS PARASOL) Ancenis-Saint-Géréon, 25 août 2021, Ancenis-Saint-Géréon. HISTOIRE DES MINES DE CHARBON DE TEILLÉ (COULEURS PARASOL) 2021-08-25 14:45:00 – 2021-08-25 Kiosque SI Boulevard Joubert – Près piscine extérieure

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Venez découvrir la cheminée de 28 mètres de haut de la Guibretière, l’histoire de la mine et le musée de l’Armat. Départ du kiosque du Syndicat d’Initiative à 14h45, ou rdv sur place à l’abbaye devant le musée à 15h30.

Covoiturage possible.

Inscription obligatoire au Syndicat d’Initiative. Découvrez l’histoire des mines de charbon de Teillé ! Venez découvrir la cheminée de 28 mètres de haut de la Guibretière, l’histoire de la mine et le musée de l’Armat. Départ du kiosque du Syndicat d’Initiative à 14h45, ou rdv sur place à l’abbaye devant le musée à 15h30.

Covoiturage possible.

Inscription obligatoire au Syndicat d’Initiative. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Kiosque SI Boulevard Joubert - Près piscine extérieure Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.36329#-1.18246