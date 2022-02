Histoire des Idées « Surveillance globale » C-19 Évry Catégories d’évènement: Essonne

Évry

Histoire des Idées « Surveillance globale » C-19, 17 février 2022, Évry. Histoire des Idées « Surveillance globale »

C-19, le jeudi 17 février à 18:00

**Surveillance globale** La société du contrôle marche bien merci. Dans les rues, les mots de passe, les propositions commerciales, les gentils avertissements, la bienveillance nous contrôlent. Philippe K Dick, Mark Hunyadi, Nietzsche et Eric Sadin Par Franck Senaud En zoom ou en présentiel au C-19 Cluster Jeu vidéo et interactions numériques 17 cours Blaise Pascal 91000 Evry-courcouronnes (Entrée par le 17, 2e étage, au-dessus du Ptit Parisien) Inscription sur place ou sur le lien suivant : [[https://www.helloasso.com/associations/prefigurations/evenements/hdi-surveillance-globale](https://www.helloasso.com/associations/prefigurations/evenements/hdi-surveillance-globale)](https://www.helloasso.com/associations/prefigurations/evenements/hdi-surveillance-globale)

5 €

Conférence PHilo/Histoire des Idées par Préfigurations : Surveillance globale et société du contrôle C-19 17 cours Blaise Pascal Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:00:00 2022-02-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Évry Autres Lieu C-19 Adresse 17 cours Blaise Pascal Ville Évry lieuville C-19 Évry Departement Essonne

C-19 Évry Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evry/

Histoire des Idées « Surveillance globale » C-19 2022-02-17 was last modified: by Histoire des Idées « Surveillance globale » C-19 C-19 17 février 2022 C-19 Évry Évry

Évry Essonne