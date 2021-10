Histoire des forêts françaises Château de Chamerolles, 24 octobre 2021, Chilleurs-aux-bois.

Château de Chamerolles, le dimanche 24 octobre à 15:00

“Histoire des forêts françaises, sur les traces de la Gaule chevelue à nos jours”, tel est le titre de la conférence organisée par la Société des amis de la Forêt d’Orléans (SAFO) au château de Chamerolles dimanche 24 octobre 2021 à 15h. En présnce de Jean-Marie Ballu, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts et Président de l’association française des Eaux et Forêts, l’occasion nous est donnée de mieux comprendre l’environnement dans lequel nous vivons. Venez vous-aussi ce dimanche 24 octobre et vous profiterez alors à la fois de la conférence et aussi du cadre exceptionnel du château, de son parc et de son miroir d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T19:00:00