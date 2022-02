Histoire des deux bois parisiens Catégorie d’évènement: île de France

Histoire des deux bois parisiens, 7 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le lundi 07 mars 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Dès le Moyen-Âge, les deux bois parisiens servaient de réserves de chasses pour les rois, maintes fois pillés et dévastés, ils ont toujours été replantés Lundi 7 mars 14h00 Visioconférence : Histoire des deux bois parisiens Dès le Moyen-Âge, les deux bois parisiens servaient de réserves de chasses pour les rois, maintes fois pillés et dévastés, ils ont toujours été replantés. Cependant, c’est sous le Second Empire que de grandioses aménagements seront réalisés, ils deviennent un lieu de promenade mondaine. Actuellement, les forestiers de la ville cherchent à concilier tous les usages, tout en donnant un maximum de place à la biodiversité. Tout est mis en œuvre pour accroître le caractère forestier des lieux : replantation par semis naturel, suppression de voies de circulation… https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m0a709579561313aa00af36060bf009bf Contact : education-environnement@paris.fr https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m0a709579561313aa00af36060bf009bf Conférence;Nature

Date complète :

2022-03-07T14:00:00+01:00_2022-03-07T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Histoire des deux bois parisiens 2022-03-07 was last modified: by Histoire des deux bois parisiens 7 mars 2022

Paris