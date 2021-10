Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines HISTOIRE DES ATTITUDES DEVANT LA MORT DEPUIS LE XVIIIème SIÈCLE. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

HISTOIRE DES ATTITUDES DEVANT LA MORT DEPUIS LE XVIIIème SIÈCLE.

le mardi 30 novembre à 16:30

PAR GUILLAUME CUCHET, AGRÉGÉ D’HISTOIRE, PROFESSEUR D’HISTOIRE CONTEMPORAINE À L’UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL.

Sur inscription – Tarif B (Cycle de 6 conférences) : Versaillais : 96.16€ – Non Versaillais : 120.20€

La religion des morts du « long XIXe siècle ». Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles

2021-11-30T16:30:00 2021-11-30T18:00:00

