Histoire d’en lire – Du 2 au19/4 Centre Gustave Engrand Lille, lundi 1 avril 2024.

Histoire d’en lire – Du 2 au19/4 Histoire d’en lire, le festival de littérature jeunesse hellemmois revient cette année du 2 au 19 avril. 1 et 19 avril Centre Gustave Engrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T16:30:00+02:00 – 2024-04-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T16:30:00+02:00 – 2024-04-19T18:30:00+02:00

Le thème de l’écologie et du développement durable de cette exposition était une occasion unique pour le festival de se réinventer. Et c’est tout naturellement que le centre Gustave Engrand, au 208 rue Faidherbe, accueille au sein de son parc arboré Histoire d’en Lire en 2024.

A propos de l’auteur…

Yves BARROUX est né le 28 août 1965 à Paris. Il passe la plus grande partie de son enfance en Afrique du Nord. De retour en France, il suit des études de graphisme à l’école Maximilien Vox, fait un an d’architecture à l’école Boulle, puis suit les cours de graphisme de l’école Estienne de Paris. Barroux devient d’abord directeur artistique dans des agences de publicité.

Deux ans après être sorti de l’école d’art, BARROUX croise une amie qui lui propose de s’essayer : elle avait un texte et cherchait un illustrateur. C’est à ce moment qu’il tombe amoureux des livres et du dessin. C’était il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui, il a illustré plus d’une centaine d’albums jeunesse. « Vous l’avez deviné, c’est ma passion, j’ai commencé très jeune à illustrer, mais je ne savais pas que ça pouvait être un métier ».

En 1996, il s’envole pour le Canada. Illustrateur à plein temps, il collabore à diverses publications canadiennes et américaines (The New York Times, Ritz Carlton, Wall Street Journal, Popular Science, Interactive Week, Red Herring, Sesame Street, …)

En 2000, BARROUX déménage à New-York pour débuter une brillante carrière d’illustrateur presse et jeunesse. Rentré en France en 2003, animé par le goût des couleurs et de la fantaisie, BARROUX travaille ses illustrations de manière traditionnelle, mélangeant linogravure, mine de plomb, acrylique …. « Je fabrique tout dans mon atelier avec des feutres et au trait de plume. Il n’y a aucun ordinateur dans ma création »

Pour lui, tous les thèmes peuvent être abordés : l’amour, la mort,… il faut juste la bonne manière de parler aux enfants.

BARROUX a souvent fait des livres sur l’écologie, les sans-abris, les migrants, la maladie d’Alzheimer,… Les adultes rencontrent parfois des difficultés face à certains sujets et ne savent pas comment en discuter avec les enfants. Un livre permet parfois de les désamorcer et peut aussi donner des idées pour pouvoir en parler.

« Je déteste quand je vois un adulte qui parle à un enfant comme à un bébé, comme s’il ne comprenait rien »

Vous êtes curieux de découvrir l’univers de BARROUX ? Passez le portail du parc Engrand et venez rencontrer ses personnages surprenants. Vous voyagerez et découvrirez la préoccupation écologique de l’auteur/illustrateur : la planète, les arbres, les animaux vous sensibiliseront à la délicatesse et à la fragilité de ce qui nous entoure.

Les expositions

«BARROUX, Hellemmes t’aime bleu»

Les artistes Hélène Beelkens, Valérie Robbe, Sidonie Bencik, Armony, Maud Fiori, Anne Vandenabeele ou Thomas Fieffe ont accompagné les petit.e.s Hellemmois.e.s avec leurs enseignant.e.s et animateurs.trices dans l’univers de BARROUX. Ils sont heureux de l’accueillir et de vous montrer comment ils ont revisité son oeuvre.

A vous de retrouver l’étoile de mer ou l’éléphant, attention de ne pas vous faire dévorer par Denise. Vous pourrez peut-être compter les arbres avec Arthur ou Lina ou prendre un petit dej’ en compagnie d’une baleine…

Beaucoup de sujets ont inspiré les enfants qui ont repris leurs papiers, crayons, couleurs parfois même leurs instruments de musique pour imaginer et créer cette exposition.

Délices d’histoires

Tout comme BARROUX dans ses albums et images, venez partager des moments privilégiés avec ses personnages atypiques et écouter la poésie qui s’en dégage. Venez en famille chercher l’étoile de mer, évitez Denise, regardez cette girafe à 5 pattes … et surtout : laissez les enfants vous raconter.

L’artiste vous guidera pour vous permettre de réaliser une oeuvre unique. Vous serez certainement curieux d’en savoir plus sur BARROUX : Où trouve-t-il l’inspiration pour ses histoires ? Pourquoi il a choisi cette technique d’illustration pour ses dessins ? Est-ce qu’il dessine sur papier ou utilise un écran ? Des dizaines de questions que l’on rêve de lui poser à la lecture de tous ces albums colorés, engagés et tellement différents.

Ce sera un moment magique qui s’offre aux enfants et aux parents, un moment intimiste où BARROUX fera vibrer nos délices d’histoires.

Alors venez nombreux et nombreuses découvrir l’atelier créations parents enfants avec BARROUX et devenez à votre tour un artiste.

Pour que cet atelier reste à jamais gravé dans vos souvenirs, l’équipe d’animation du Plan Lecture vous offrira des représentations théâtre d’ombres drôles et riches en émotions.

Les derniers ingrédients de cette belle journée seront une bonne dose de talent, une pincée d’humour qui rendront les personnages et les scènes très attachants.

Mercredi 3 avril de 15h à 16h. Animations « Théâtre d’ombres » par l’équipe d’animation du Plan Lecture autour de son oeuvre. Pas de réservations nécéssaires pour les représentations du Plan Lecture

Samedi 6 avril de 15h à 16h. Représentations « Théâtre d’ombres » par l’équipe d’animation du Plan Lecture autour de son oeuvre. Pas de réservations nécéssaires pour les représentations du Plan Lecture

Mercredi 10 avril de 15h à 16h. Animations « Théâtre d’ombres » par l’équipe d’animation du Plan Lecture autour de son oeuvre. Pas de réservations nécéssaires pour les représentations du Plan Lecture

Samedi 13 avril de 15h à 16h. Représentations « Théâtre d’ombres » par l’équipe d’animation du Plan Lecture autour de son oeuvre. Pas de réservations nécéssaires pour les représentations du Plan Lecture

Mercredi 17 avril à 16h. Atelier de créations Parents enfants animé par BARROUX. Atelier gratuit mais sur réservation au 03 20 41 82 59. Nombre de places limité.

Histoire d’en lire Hors les murs continue avec :

Samedi 13 avril à partir de 10h

La galerie SAGA organisera ses initiatives « Hors Les Murs » qui se dérouleront au Parc Engrand.

Ces initiatives « Hors les murs » permettront au public de voir et de pouvoir participer à la réalisation d’oeuvres du street-art par 4 artistes confirmés : JWAL, TOKE, SCFREEART, MASKAGAZ

Dans le même temps, plusieurs élèves en Communication – Design de l’école d’art de St Luc de Tournai sont sollicités. Chacun-e de ces élèves réalisera une affiche pour HDL 2024 qui sera imprimée sur bâche PVC. Par ailleurs, leurs réalisations scolaires passées seront exposées à la galerie SAGA.

Réalisation par la galerie SAGA d’une marelle inspirée par les dessins de BARROUX.

Mercredi 17 avril de 10h à 11h30

L’Inventaire-Artothèque Hauts-de-France 144 rue Faidherbe à Hellemmes.

Un atelier de création artistique parents/enfants autour du livre Voyages de BARROUX. Durée 1h30. A partir de 8 ans. 12 personnes soit 6 duos parent/ enfant.

Réalisation d’un mini Leporello dessiné à l’encre de chine inspiré des plus beaux voyages réalisés ou rêvés des participant.e.s

Présentation de quelques oeuvres de la collection de l’Inventaire liées à la thématique et visite de l’exposition en cours.

Inscription par téléphone au 03 20 04 88 12

Mercredi 17 avril 2024 à 14h

Métalu À Chahuter Médiathèque Le Fil, 48 rue Faidherbe, 59260 Hellemmes.

• Louise BRONX et Laure CHAILLOUX du Collectif Métalu À Chahuter nous proposent en présence de BARROUX, une LECTURE MUSICALE.

Samedi 13 avril de 10h à 18h

Salon des Mille & Un Livres, organisé par le Club Lecture du collège Saint Joseph

Salle Oudart, Impasse Dewas, 59260 Hellemmes

Auteurs/Autrices: Claire Siméon – Eloïse Ghislain – Renaud Crepel – Dupont Anne – Marie – Devos Didier – Knock ( Knockaert) Vincent – Oline (De clippeleir Gwendoline) – Campagnie Magalie – Chrisna Moussaoud Littérature africaine: Bocquet Nguezzan Sylvie – Ophelie Boudimbou ( petits bouts d’histoires) – Edouard Kali-Tchikat

i Illustrateurs: Vito – Jérôme Grolier

Créateur de mots croisés: Bukowski Lucien

Journal La gazette – concours d’écriture: Jihem

Librairie: Italiques – Italiques

ATELIERS Salon du livre: Jérôme Grolier Atelier BD VITO / Expo commentée les utopies écolo en dessin

Centre Gustave Engrand 208 rue Faidherbe Hellemmes Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France 03 20 41 82 50 http://www.hellemmes.fr