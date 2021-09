Vichy Office de tourisme Vichy Allier, Vichy Histoire d’eaux, 2000 ans de thermalisme Office de tourisme Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Histoire d’eaux, 2000 ans de thermalisme Office de tourisme Vichy, 19 septembre 2021, Vichy. Histoire d’eaux, 2000 ans de thermalisme

Office de tourisme Vichy, le dimanche 19 septembre à 14:30

Visite sur l’histoire de Vichy, Reine des villes d’eau, et du thermalisme.

Informations et réservations des visites par téléphone ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit

Visite sur l’histoire du thermalisme de Vichy. Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Office de tourisme Vichy Adresse 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Ville Vichy lieuville Office de tourisme Vichy Vichy