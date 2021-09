“Histoire d’eau, de vin, d’eau de vie…” par Jean-Claude BOTTON Doulaincourt (52270), 25 novembre 2021, Marcoussis.

Doulaincourt (52270), le jeudi 25 novembre à 20:30

_Lors d’un séminaire, un psychanalyste a dit : “Nous devrions tous naître dans des bistrots, au coeur de la vie et de son inévitable brouhaha !” Jean-Claude Botton ne l’a pas attendu, lui qui a préféré venir au monde dans la convivialité d’un café plutôt que dans la banalité d’une maternité !_ _Il est conteur car il trouve dans le conte l’échange de la parole vraie, et la liberté de dire et d’imaginer, d’exister au-delà de tous les barbelés, au-delà de toutes les frontières. Depuis plus de vingt ans, il fréquente écoles, théâtres, bibliothèques, hôpitaux et prisons pour conter, inviter au voyage et surtout partager !_ _Jean Claude Botton est de ces conteurs, compagnon de route des Foyers Ruraux, que nous avons plaisir à inviter régulièrement pour son talent, sa truculence et son humanité!_ “Histoire d’eau, de vin, d’eau de vie…” —————————————– Il s’agit de chroniques villageoises avec leurs lieux de prédilection et leurs temps forts : le bistrot bien sûr, l’étang et ses eaux stagnantes, le bal… Au fil des mots et des émotions, de la farce et du drame, le décor apparaît. Les personnages de chair et de sang vivent et vibrent au milieu de la nature omniprésente. Ils sont là, devant nous, les pieds dans le sable de Sologne et la tête dans les étoiles…

Gratuit / Réservation auprès de la Médiathèque de Doulaincourt

Spectacle Tout Public à partir de 8 ans

Doulaincourt (52270) Médiathèque Marcoussis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:00:00