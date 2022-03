Histoire de vin : laissez-vous porter par une histoire Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Histoire de vin : laissez-vous porter par une histoire Pôle archéologique départemental-MuséAl, 14 mai 2022, Alba-la-Romaine. Histoire de vin : laissez-vous porter par une histoire

Pôle archéologique départemental-MuséAl, le samedi 14 mai à 14:00

Allongez-vous dans une chaise longue et laissez-vous porter par une histoire, un témoignage sur l’histoire du vin en Ardèche. Laissez-vous porter par une histoire allongé dans une chaise longue. Pôle archéologique départemental-MuséAl Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alba-la-Romaine Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine, Ardèche Autres Lieu Pôle archéologique départemental-MuséAl Adresse Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Alba-la-Romaine lieuville Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Departement Ardèche

Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alba-la-romaine/

Histoire de vin : laissez-vous porter par une histoire Pôle archéologique départemental-MuséAl 2022-05-14 was last modified: by Histoire de vin : laissez-vous porter par une histoire Pôle archéologique départemental-MuséAl Pôle archéologique départemental-MuséAl 14 mai 2022 Alba-la-Romaine Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine

Alba-la-Romaine Ardèche