Histoire de Q – Le cabaret du chahut La Bellevilloise, 19 juin 2022, Paris.

Le dimanche 19 juin 2022

de 16h00 à 21h00

. payant Plein tarif : 15 EUR Tarif solidaire : 8 EUR

Histoire de Q est à La Bellevilloise pour une édition spéciale dimanche 19 juin.

EDITION SPECIALE – en partenariat avec le FACE by @erosticratie

LE FACE : de 11h à 15h

A l’occasion du lancement du festival EROSPHERE et la célébration de ses 10 ans d’existence, l’association Erosticratie vous propose un évènement gratuit, festif, joyeux et ludique rassemblant les acteurs des milieux sex-positifs de Paris. Au programme : des rencontres, des échanges, de la musique, des performances…. et NOUS, pour la dernière d’HISTOIRES DE Q de la saison.

Les Chahuteuses présentent :

HISTOIRES DE Q

Après son succès lors du Festival des Sexualités Joyeuses en mars 2019, un début d’envol prodigieux entre le Café de Paris et la Bellevilloise, HISTOIRES DE Q résiste au coco et revient en 2022 !

Format hybride entre cabaret et stand-up, projet militant où tu apprends autant que tu te marres, soirée déjantée où être sûr.e de rencontrer des gens biens… Ca chahute sous la ceinture, dans le coeur et dans le cerveau : et c’est bon !

Sur scène ? Des humains, comme nous, comme toi. Des gens qu’on entend peu, qu’on entend pas. Des mots, des gestes, de l’art, du coeur. Des habitué.e.s qui prennent le micro bénévolement, des anonymes qui prennent leurs tripes à deux mains pour se frotter aux projecteurs pour la première fois.

Pourquoi ?

Parce qu’iels ont un truc important à te dire, un truc qui leur tient à coeur et qui pourrait bien te chahuter un peu… voire changer ta vie ?! On prend le pari…

Ambiance festive, du rire aux larmes.

De l’humain, du vrai, du vivant… et du cul !

Alors, prêt.e pour le Cabaret du Chahut ?

AU PROGRAMME :

ALAN partagera son récit d’un parcours entre intimité et identité de genre…

HABIBI nous parlera d’amour, encore et toujours, mais toujours sous un nouveau jour !

HYPHE & TOM viendront nous conter à deux voix une histoire de plan à 3 qui se passe comme prévu… ou pas !

JOH LALA, après une naissance en direct avec nous, il revient vous chanter une masculinité sur mesure…

MARIANNE FISCH, persiste et signe dans son vœux de parole….

MARIE a eu son premier rapport sexuel à 42 ans et demi… et vit sa meilleure vie !

NYX NICOLE DISANTE, se glissera dans la peau d’une magicienne pour nous parler manipulation, alignement, et alchimie relationnelle…

PILOVE

… et d’autres à venir…

Le tout te sera délicieusement introduit par notre chahuteuse à paillettes de cérémonie : Lady Salvia.

Avant et après le show, nos bénévoles seront là pour s’occuper de toi, te chouchouter, te chahuter…

Déroulé :

16h – ouverture des portes

16h30 – début du show

18h30 – fin du show (avec entracte)

Suivi d’un temps convivial d’échanges et de rencontres avec les intervenant.e.s….

Les Chahuteuses est un collectif associatif qui chahute les idées reçues sur les sexualités et les relations, en créant des solutions pédagogiques & ludiques pour le développement humain. Conférences illustrées, ateliers de coaching, animations… Venez partager notre vision joyeuse et inclusive et repartez avec des outils concrets pour devenir la personne que vous êtes !

Pour adhérer à l’association et en savoir plus : leschahuteuses[.fr]

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



