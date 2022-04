Histoire de Q La Bellevilloise, 1 mai 2022, Paris.

Le dimanche 01 mai 2022

de 15h30 à 20h00

. payant

Après son succès lors du Festival des Sexualités Joyeuses en mars 2019, un début d’envol prodigieux entre le Café de Paris et la Bellevilloise, HISTOIRES DE Q résiste au coco et revient en 2022 !

Les Chahuteuses présentent :

HISTOIRES DE Q

Format hybride entre cabaret et stand-up, projet militant où tu apprends autant que tu te marres, soirée déjantée où être sûr.e de rencontrer des gens biens… Ca chahute sous la ceinture, dans le coeur et dans le cerveau : et c’est bon !

Sur scène ? Des humains, comme nous, comme toi. Des gens qu’on entend peu, qu’on entend pas. Des mots, des gestes, de l’art, du coeur. Des habitué.e.s qui prennent le micro bénévolement, des anonymes qui prennent leurs tripes à deux mains pour se frotter aux projecteurs pour la première fois.

Pourquoi ?

Parce qu’iels ont un truc important à te dire, un truc qui leur tient à coeur et qui pourrait bien te chahuter un peu… voire changer ta vie ?! On prend le pari…

Ambiance festive, du rire aux larmes.

De l’humain, du vrai, du vivant… et du cul !

Alors, prêt.e pour le Cabaret du Chahut ?

AU PROGRAMME

VICTORIA viendra nous parler du truc le plus sexy de la décennie : le consentement !

PILOVE dansera un ôde à l’amour de soi loin des concepts de binarité et d’héteronormativité

AKYNO nous partagera ses réflexions entre normes, frontières et transgressions…

MADAME CHERIE revient nous partager les joies de son célibat

MARIANE, enfin, viendra rendre honneur à toutes ces choses qu’on ne dit pas…

… et d’autres à venir…

Le tout te sera délicieusement introduit par notre chahuteuse à paillettes de cérémonie : Lady Salvia.

Avant et après le show, nos bénévoles seront là pour s’occuper de toi, te chouchouter, te chahuter…

Les Chahuteuses est un collectif associatif qui chahute les idées reçues sur les sexualités et les relations, en créant des solutions pédagogiques & ludiques pour le développement humain. Conférences illustrées, ateliers de coaching, animations… Venez partager notre vision joyeuse et inclusive et repartez avec des outils concrets pour devenir la personne que vous êtes !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://www.helloasso.com/associations/les-chahuteuses/evenements/histoires-de-q-11?fbclid=IwAR1TR4BKcPwcXn1PI1COaa2lVbj1XEooj1vfseLTEn-XgqDAsGw_WKWGqCs

HISTOIRE DE Q